Alain CHOLET

Je suis entré dans le monde du travail à l'âge de 13 ans comme apprenti serrurier-métallier jusqu'au C.A.P obtenu avec de bonnes notes .

Puis le service militaire en 1977 .

Après j'occupe de multiples emplois jusqu'à 1982 année où je deviens assistant réalisateur pour HERA-TV VERTE : production de vidéos :

Les encyclopédies vidéos des vins et alcools, jardinage, bonsaïs etc ...

Ensuite j'apprends de manière informelle le métier de projectionniste de post-production aux studios des Dames Augustines à Neuilly sur Seine où je travaille ensuite durant deux ans comme remplaçant . Après quoi en 1987 j'assure les Projections de presse et suis le chauffeur de production pour HUGO-FILMS pendant la sortie du film « HONEYMOON »

avec Nathalie BAYE .

En 1988 j'assure diverses participations comme assistant régisseur pour des reportages et courts métrages sur des artistes peintres Colombiens demeurant à paris : Luis Caballero , Antonio Barrera et Constanza Aguirre avec des réalisateurs Colombiens comme Henri Laguado ou Francisco Norden .

De 1991 à 1993 je suis expatrié en Colombie pour une société "Andines"

qui importe de l'artisanat de ce pays . Expérience très enrichissante .



Puis je visite à nouveau divers métiers et je co-anime pendant 8 ans un magasin de "curiosités" jouets anciens,objets années 70 et artisanat.



A partir de 2005 je reviens vers le spectacle lors de démonstrations d'escrime artistique en costumes d'époque lors d'évènements comme

"Les portes du temps" à Fontainebleau et dans d'autres lieux historiques à Paris et en France.



Depuis 2008 je travaille essentiellement comme comédien/silhouette et figurant pour des séries TV : "Fais pas ci, fait pas ça", "Profilage", "Braquo", " Joséphine ange gardien", "Un village Français", Téléfilms : "Clémenceau, un géant" et quelques longs métrages : "Vénus noire", "Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec", "la Proie", "La conquête", "L'élève Ducobu".

Figurant-escrimeur dans le spectacle "EXCALIBUR" au stade de France



Médiation culturelle pour des projets associatifs autour du monde antique et médiéval dans des lieux historiques en France, Arènes de Lutèce, Arles, archéo-parc de Samara, bliesbrück-Reinheim, muséo-parc d'Alésia.



Je parle, je lis, j’écris couramment l’Espagnol

et je parle un peu Anglais.



Je désire amorcer une nouvelle façon de travailler pour des projets artistiques , cinématographiques , télévisuels , théâtraux ou publicitaires .



Disponible pour de nouvelles aventures ! !



Mes compétences :

Pugnace