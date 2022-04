Alain CHOLLET

Le Club d'Investissement Phénix est chargé du développement de Programme Phénix qui comprend une association humanitaire, deux blogs et un concept financier pour financer l'ensemble.

Le blogArray développe une manière simple et efficace de se conduire en harmonie avec tout, ce que l'on peut décrire comme le comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie.

Le blogArray en est l'application au commerce.

Le concept financier,les Parcours Phénix, permettent de financer l'ensemble sans avoir recours aux dons et aux subventions, toujours aléatoires. Il fonctionne suivant le principe du multi-niveau qui est un système commercial bien meilleur que le système traditionnel, même s'il connait encore des difficultés pour se faire reconnaître comme tel.

Je suis l'instigateur de l'ensemble et j'ai besoin de toutes les bonnes volontés pour le développer.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Développement personnel

Gestionnaire

Humaniste