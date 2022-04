Alain CHOUKROUN

Responsable de l'environnement de travail, je gère environ 40 000m² de bureaux sur deux immeubles.



Gestion budgétaire

Services aux occupants

Sécurité des biens et des personnes

Optimisation de l'occupation des locaux

Conduite des appels d'offres, suivi qualitatif des contrats et des prestations

Maintenance préventive et curative

Travaux de rénovation et de réhabilitation

Déménagements internes

Gestion du parc Auto





Mes compétences :

Leadership

Respect des délais

Economie d'énergie

Rigueur