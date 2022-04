Je suis FOZING Alain Christel, délégué médical et ayant un master 1 en chimie.je suis dynamique,motivé et j'ai un excellent sens commercial et relationnel.jai une bonne connaissance des diverses gamme d'antibiotiques,d'antalgiques... savoir communiquer et négocier. Mes compétences et mes expériences professionnelles fait de moi un monsieur rigoureux dans le travail.



Mes compétences :

Communiquer et négocier,

Connaissances médicales et pharmacologiques