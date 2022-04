Alain CIVIER

De formation scientifique et technique, j'ai développé une double compétence technique et commerciale appliquée à l'instrumentation scientifique, et plus précisément à la spectrométrie infrarouge et à la spectrométrie de masse.

Ma carrière est riche d'applications d'analyseurs tant au niveau du laboratoire qu'au niveau des analyseurs industriels on-line et at-line dans les domaines de la chimie, du pétrole, de la pétrochimie, de la pharmacie, de l'agro-alimentaire, de l'environnement et du semiconducteur.



COMPETENCES

Instrumentation - Analyse en ligne

Spectrométrie infrarouge, proche infrarouge, Raman

Spectrométrie de masse - GC-MS - LC-MS

Spectrométrie RMN

Analyses de Surface

Chromatographies GC et LC

Chimiométrie



Publications : http://scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22alain +civier%22+OR+%22a+civier%22+OR+%22civier+a%22&hl=en&as_sdt=2000&as_vis=1



Brevets : http://www.google.com/search?q=%22alain +civier%22+OR+%22a+civier%22+OR+%22civier+a%22&btnG=Search+Patents&tbm=pts&tbo=1&hl=en



