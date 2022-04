Alain Claver ZIE

Bonjour je me nomme ZIE Alain Claver.Je mesure 1,70 metre pour 72 kilotres rigoureux et serieux dans le travail.Travailleur dynamique soucieux de fournir de bons resultats a une entreprise en pleine croissance en quete d'un personnel competent. Tres organise dote d'un excellent sens de communication et des relations interpersonnelles amicale et professionnelle. Je suis titulaire d'un diplome de Criminologie,option psychologie criminelle.J'ai parailleurs exerce dans quelques entreprises dans divers domaines.



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi evaluateur de projet

Sécurité au travail

Prise en charge psycho-sociale