Alain Clément STROPPIANA né le 8 août 1957 à Aubagne (Bouches du Rhône) peint et expose depuis plus de 30 ans (USA, Europe, Japon) et, depuis quelques mois a ouvert son atelier au public. A travers ses toiles, aussi bien qu’à travers ses sculptures, il saisit des mouvements, des idées, des concepts, sans jamais les figer. IL a pour signe particulier d’écrire pour ses créations une courte version littéraire, donnant à l’amateur d’Art un passeport pour l’accompagner dans sa démarche artistique.



Alain Clément STROPPIANA a reçu en 2009 la médaille d’Honneur et du Mérite Artistique Français, membre de la Fédération Nationale des Peintres et Sculpteurs de France, membre de l’Académie Européenne Art-France et de l’Académie des Beaux Arts de Provence Côte d’Azur, il est présent dans de nombreuses collections privées à travers le monde. Des chefs d’État, Artistes de la chanson et du cinéma possèdent certaines de ses œuvres. Ses expositions personnelles remportent un vif succès, sa peinture « imprègne » notre vision du monde. Ses œuvres retranscrivent une puissante vision colorée de l’instant, à chaque regard sur la toile l’on découvre une nouvelle sensation, une porte vers l’insondable richesse de notre imagination.



Alain Clément STROPPIANA aime définir son travail sur la toile comme de « l’abstrait figuratif » il est d’ailleurs le créateur de ce mouvement. Mais que dire de ses sculptures faites d’étain, de plomb et de pierre, toujours puissantes, toujours aux frontières de notre âme. Dix années pour maîtriser cette fusion avec un refroidissement quasi instantané dans l’eau à la température contrôlée par de l’azote. L’ensemble de l’oeuvre de cet artiste va au-delà de la recherche artistique, elle transporte l’amateur d’art dans un univers parallèle; un univers infini où l’on aime voyager.



Alain Clément Stroppiana est côté Drouot, référencé Artprice, sur le journal des artistes côtés, Artrinet, Art-majeur, Artquid, le dictionnaire des artistes cotés distribué par le célèbre Larousse ainsi que sur Guid'art, expose sur Art Actif et Art Price, choisi par Label art en artiste coup de coeur pour son catalogue collector 2007; enfin Alain Clément Stroppiana a été classifié par Francis Parent expert international en art Moderne et critique d’Art.



