Alain CLERVAL

HOMEBOX, filiale du groupe G7 Entreprises, est le leader français du Self-stockage (location d’espaces de stockage en libre-accès).



HOME BOX OUEST CAEN - LA MALADRERIE

HOME BOX CAEN - MONDEVILLE



Location de box de rangement 7jrs/7 et 24h/24 un nouveau concept à CAEN

Au service du professionnel ou du particulier une équipe à votre écoute.



A 5 minutes du centre ville accès facile et grand parking.



Contrat immédiat, simple et rapide.

Pas de taxe ou frais de dossier en plus.

Souple : à la semaine, au jour, à l'année.

Des espaces privatifs de 2 à 20m².

Réception de la marchandise gratuite pour les commerciaux et les entrepreneurs.



Mes compétences :

Stockage

Logistique

Location