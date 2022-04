Christelle LETHIERS

Bonjour à tous & Bienvenue sur mon profil !



Après avoir effectué diverses missions d'intérim et de remplacement depuis 2014 me voici dans un nouveau challenge...

En 2019, j'espère enfin trouver ma place en Normandie !



J'ai passé six mois sur un poste d'assistante très polyvalent auprès de GE situé à Condé sur noireau grâce à Adecco on Site où j'ai pu converser régulièrement en langue anglaise.



Sur mon poste référent, au coeur de paris, avec la FNAIM en tant que gestionnaire des services généraux sur 6 étages et pour 78 personnes. J'étais autonome et investie depuis 2005 jusqu'à mon départ pour la normandie en 2013.



Excellente dans le relationnel B to B + B to C : je suis une jeune femme dynamique sur son poste avec de multi- compétences sachant répondre à une demande grandissante avec rapidité, logique et toujours avec le sourire... :)



Mon implication dans les missions qui me sont confiées me permet de répondre par un travail de qualité et dans les délais qui me sont impartis.



La polyvalence est une force qui me permets d'être pro-active pour réussir à répondre à n'importe quel type de demande.



Les services généraux c'était être au service de tous avant tout !



I felt like i was racing every day :)



Just like every Office manager assistant, I did my best to respond on every need and be fair to each person from the black tie to the jean's :)



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

SAP

As400

VEGA

Sage