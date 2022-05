Laurie SEBASTIEN

Diplômée d'un Master 2 de Management des Evénements et des Loisirs Sportifs -Option Conduite de Projets- et d’un BTS Tourisme et Loisirs -Option Conception Commercialisation-, j'ai eu l'opportunité, lors de mes différentes expériences, d'être coordinatrice d'équipes d'organisation d'événements d'ampleurs différentes ; j'ai également été Responsable Logistique et Sécurité sur des manifestations sportives grand public grâce à ma rigueur et mon sérieux. Aujourd'hui je souhaite manager des projets dans l’événementiel sportif, l’incentive, les voyages et les loisirs.



Alors n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Coupe

Evénementiel

golf

Logistique

Organisation

Organisation d'évènements

Responsable logistique

Rugby

Salon