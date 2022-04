Alain CLOCHE

Veille Informationnelle et Gestion de l'Intelligence Economique "VIGIE" - Communication d'influence



Recherche d'informations pertinentes sur la base de mots-clés et diffusion ciblée au profit d'organisations clientes (365/365).



Références clients :



- Vigie du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC), depuis 2011 ;



- Vigie intégrée au projet d'Intelligence Economique (IE) de l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (OCIRP), de 2012 à janvier 2018 ;



- Vigie, communication d'influence et e-réputation pour la FFA, Fédération Femmes Administrateurs, depuis 2014 ;



- Vigie, communication d'influence et e-réputation pour l'ONG BPW, Business & Professional Women depuis janvier 2017.



Mes compétences :

Formateur