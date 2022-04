Alain CLOWEZ

Je suis Chef produit au sein du Groupe LMS spécialisé dans la vente et la maintenance de systèmes d'impression multimarques et je coordonne les relations avec nos partenaires HP, Lexmark, Epson, Brother...

Je collabore également en Avant Vente dans les projets Management Document services chez nos clients finaux et développe toute la partie "Solutions" autour des systèmes d'impression