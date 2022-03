Alain COACH (LAURENT )

SÉMINAIRE WEEKEND,

MÉDIATION & SELF-DÉFENSE FÉMININE

CONTACTEZ COACH ALAIN LAURENT 0673254180

XINQUANDAO@GMAIL.COM



Auto-Protection Système, self-défense féminine. Synthèse de principes basés sur l'escrime, la Savate Française et le Pugilat.

Cet enseignement s'adresse à toutes celles qui sont vraiment déterminé à apprendre à se défendre afin de faire face à n'importe quels types d'agressions quelles soient verbales ou physiques.

L' entraînement et les mises en situations se passent en milieux recréés au plus proche de la réalité ; parking, véhicule, parcs, dab...

Gestion du stress et des conflits, médiation et tactique du caméléon. Entraînement sur parcours du type militaire. Relaxation et brain storming.

Débriefing en fin de mission et réévaluation de la situation que vous estimiez problématique.

Mise en place de Programmes Individuels Adaptatifs.

Le but ; regagner en confiance, en estime de soi et en initiative. Reprennez en main votre leadership.

Nouvelles visions , nouvelles perspectives et nouveaux objectifs à atteindre.

Retrouvez le goût de l'effort et l'esprit d'équipe !!



Good luck,



Coach Alain