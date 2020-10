Samuel BENGAS

- Chargé dAffaires au sein de UNION ACCESS Security

- Gestion de sites existants et planning du personnel

- Développement de partenariat

- Analyse financière

- Audit Sécurité

- Analyser des projets et des risques où virtuosité et réactivité sont les premiers atouts pour proposer des solutions optimisées.



Bonne capacité à travailler en équipe, de par ma forte motivation, de mon engagement de travailler et d'apprendre d'avantage, ainsi que par ma capacité à madapter et interagir au sein déquipes variées, « Can do » attitude.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Sécurité incendie

Planification stratégique

Marketing relationnel

Sécurité

Sécurité au travail

Gestion de la relation client

Gestion des risques

Management des risques

Audit & Conseil