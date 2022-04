Alain COLAS

Après une expérience de plus de dix ans dans la communication écrite, j'ai renforcé mes compétences informatiques pour devenir développeur intégrateur web via une formation Ifocop (reconnue par l'état).

J'ai une bonne maitrise des différents langages du web et je vous invite à aller sur



http://alaincolas-developpeurweb.fr



pour voir mes projets finalisés et en cours.



Mes compétences :

Journaliste web

PAO Indesign et photoshop

Marketing

Comptabilité

Communication d'entreprise

JavaScript

SQL

Adobe

CMS (Wordpress, Drupal, Typo3, Spip)

HTML / CSS

PHP 7

C++