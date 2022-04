Alain COLLAS

Très impliqué dans le domaine de la Qualité puisque ce fut l'essence même de ma formation.



Mes activités de consultant ou de responsable opérationnel, m'ont permis de me confronter à de multiples environnements :

- au niveau de la taille des entreprises depuis la PME jusqu'à la multinationale (Philips, Bull),

- au niveau des domaines d'interventions, microélectronique, mécanique, métallurgie, matériaux et services pour l'industrie du spatial, de l'aéronautique ou de l'armement..



Mon parcours professionnel m'a permis de lier à la fois les préoccupations Qualité Produits, Services, Organisations en France comme à l'étranger, ainsi que la formation et l'enseignement supérieur. J'ai pu développer et collaborer à de multiples projets d'enseignement de la Qualité (licence / DESS puis Masters dans divers établissements tels que : l'Université de Sherbrooke au Québec, l'ISTIA à Angers, l'Institut National Polytechnique de Grenoble, l'Université Paris VI Pierre et Marie Curie, l'AFNOR, le CERESTA puis le CISIA, l'IEQT de Vichy ....



Mon domaine de compétence outre la Gestion de la Qualité porte plus sur l'amélioration continue des procédés et des processus ainsi que la Sûreté de Fonctionnement.



Bien entendu l'environnement et la responsabilité sociétale restent des domaines très connexes et pour lesquels je continue à m'investir.



En parallèle de mon parcours professionnel, j'y associe le monde de la Musique et plus particulièrement le Jazz par une pratique régulière dans diverses formations et la Présidence de l'association "La Compagnie Jazz " et de son Festival "Jazz en Val de Cher".



Lier mon activité professionnelle à celle de la Musique serait en plus un aboutissement personnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean management

Système de management QSE

Audit Systèmes et Process