Gérant de la société DIAMENTO S.A.S.

Commercialisation de distributeurs automatiques de baguettes et de viennoiseries.

Nos distributeurs permettent de vendre des baguettes et la viennoiserie 24h/24. Sa cellule isolée, et son système de ventilation, permettent d'optimiser la conservation du pain et des viennoiseries.

Un système de télémétrie, vous permettra de communiquer avec le distributeur.