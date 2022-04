PROPULSE a pour missions auprès des dirigeants de faire :

- l'audit des processus (commerciaux, documentaires)

- un accompagnent personnalisé dans la définition de leur stratégie

- la coordination des équipes des différents prestataires intervenants sur les projets

- la formation des équipes dirigeantes et commerciales

- l'aide au choix des outils de gestions les mieux adaptés

- des prestations dédiées a la transformation numérique des organisations (ateliers, conférences, formation, conseils)



J'opère sur l'ensemble du territoire Région Auvergne / Rhône Alpes.



Par ailleurs, j'interviens comme :

- Expert ERP auprès du Réseau CyberMassif, j'interviens dans ce cadre auprès des entreprises pour l'expression et la qualification des besoins de gestion (CRM, Mobilité, GPAO)

- Membre du jury du concours d'admission ESC Clermont, Passerelle et Prépas

- Professeur associé Groupe France Business School (Campus de Clermont)

- Consultant dans le cursus de formation des stagiaires pour les sociétés APTA Formation et HUMAN Booster

- Membre du Hub Viadeo : Clubs Business en Auvergne

- Développeur du programme PROPULSE

- Développeur actif (Secrétaire du bureau) du réseau d'Affaires "Penseoreso" http://www.penseoreso.fr

- Membre du réseau communautaire de développement commercial : http://www.salezeo.com

- Membre du Comité de Quartier de Montferrand



A suivre sur Twitter : @alaincollombet

Sur Linkedin : https://www.linkedin.com/pub/alain-collombet/8b/988/95b

Mail : contact@propulse-business.com

Web : http//www.propulse-business.com



Mes compétences :

Expert

ECommerce

Écologie

Gestion

Web

Vente

Marketing

Internet

Management

Communication

Commerce équitable

Divalto

Gestion de projet

Audit

GED, gestion numérique des documents

Formation

Cloud