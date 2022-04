Alain COSSART

Je suis disponible depuis septembre 2011 et je recherche toute mission de management de transition, de retournement, de remplacement temporaire, de négociation d'opérations de fusion ou d’acquisition d’entités , de négociations de longue durée en M&A ou de tout grand contrat.



A 62 ans et quoique éligible à la retraite, je souhaite poursuivre mon activité professionnelle dans une société française ou étrangère à dimension internationale. Mes expériences multiples et multiculturelles dans des groupes à forte exigence managériale m’ont permis de développer une expertise reconnue pour diriger/animer une équipe juridique dans toutes ses fonctions et négocier des opérations internationales de M&A, /grands contrats



Mes compétences :

Juridique

Management

Management de transition

Négociation