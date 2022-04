Alain COTTAIS

Si ma fonction m'oblige à acquérir des connaissances techniquies comptables, financières, des connaissances plutôt orientées vers le médical: connaissance du vieillissement du corps et de cerveau, des pathologies associées, le plus intéressant est je pense dans l'articulation et la coordination du travail de tous les intervenants auprès des personnes âgées au sein d'un même lieu d'hébergement et de soins.

Utiliser et valoriser le savoir faire et surtout le savoir être de chacun dans un sens commun est le plus passionnant pour moi.

Je trouve mon moteur dans les échanges d'expérience de vie, de travail.