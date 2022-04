Bonjour,je m'appelle Sylvain MARTIN, je suis né le 31 Mai 1959 à AMNEVILLE (Moselle),fondateur de la société j' ai assumé la fonction de Directeur Général du Bureau d’études & Formations Sécurité PRO-MA-SEC Sécurité depuis Septembre 2000. Issu d'un cursus professionnel bien axé dans le bâtiment (Études, Négoce et fabrication d'isolants) j'ai développé des concepts en matière de prévention incendie qui ont apportés de nombreuses réponses à des problématiques exposées.

Notre structure c'était développée et son rayonnement est national.

Homme de terrain, je ne cesse de développer des nouveaux projets en vue de porter la société sur de nouveaux marchés porteurs d'avenir.

Pour moi, la réussite se définie en une phrase: " Tout ne ce fait qu'en travaillant de manière assidue et proche du terrain".

La recherche permanente de l'excellence caractérise mon profil et mon charisme.



Exerçant dans les domaines de la prévention des risques incendie et risques du travail depuis près de 25 années déjà, j'ai la joie de vous informer que je preste des missions d'expertise et de consultance, de formations de manière indépendante vous pourrez d'ailleurs consulter mon site :Array. (un nouveau site est en cours de conception que je vous invite à consulter : http://securite-expert.fr )



Une nouveauté : Depuis le 1er Janvier 2013, je suis CIL Externe (Correspondant Informatique & Liberté) désigné auprès de la CNIL : Je vous invite à consulter les pages web absolument : http://cilmanager.com



Je me tiens à votre disposition pour des conseils ou un contact. A très bientôt.



Mes compétences :

Formation

Rigoureux

Expert