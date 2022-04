Sylvain MARTIN

Chargé de communication de formation, j'ai souhaité me diversifier en réalisant une licence en infographie.



Après quelques stages intéressants, mon premier contrat eu lieu dans un label de production musicale (Yotanka). Durant 6 mois (stage+contrat), j'ai assisté le responsable communication de l'entreprise en réalisant les créations visuelles (digipack, encarts pub, affiche, flyer...). J'ai participé à l'élaboration d'un plan de communication pour la sortie d'un album, et travaillé sur le développement de la notoriété de l'entreprise.



A la suite de ce contrat, j'ai choisi de quitter la France pour l'Argentine. J'y suis resté 3 mois, j'ai trouvé un emploi de responsable communication pour une entreprise exportant des produits artisanaux argentins vers l'Europe. Cette expérience m'a enrichie personnellement et professionnellement.



En décembre 2009, je suis devenu responsable communication et infographiste pour l'association Dez'Arts Libres. J'ai en charge la communication d'un groupe de musique, l'élaboration d'un plan commercial pour un centre de formation artistique et culturel, la gestion administrative d'une école de musique.



Durant le mois de Septembre 2011, j'ai participé au Festival des Francophonies en Limousin de Limoges en tant qu'assistant coordination. Cet emploi consiste à gérer la logistique de l'hébergement, de la restauration et de l'accueil des compagnies du festival.



J'ai ensuite pu mettre mes compétences de chargé de communication au bénéfice d'IVT - International Visual Théâtre, dirigé par la comédienne Emmanuelle Laborit, durant une saison.



A la suite de ce contrat, j'ai effectué une mission de deux mois à la scène conventionnée du Forum au Blanc-Mesnil.



Je suis actuellement en poste à L'échangeur-CDC Hauts-de-France, un Centre de Développement Chorégraphique depuis février 2014.



Mes compétences :

Infographiste

Relations presse

Communication

Musique

Graphisme

Relations publiques

Secteur culturel

Spectacle vivant