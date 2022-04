Sylvain MARTIN

Site Web:Array

Le législateur impose ses règles de plus en plus complexes en matière de sécurité incendie, de santé & de sécurité au travail ainsi qu’en matière de protection des données personnelles et informatiques. Dans cet « univers » bien compliqué il faut être en permanence en adéquation avec celles-ci. Des questions récurrentes reviennent à chaque fois : Comment faire ? Quel choix dois-je faire ? et Qui peut m’être de bons conseils ?Dans un secteur d’activité comme la Prévention des risques du travail, de l’incendie et de l’environnement informatique, nous voudrions nous démarquer et montrer notre capacité à innover dans les prestations proposées aux Établissements Sanitaires & Sociaux, aux EHPAD, aux industriels, aux PME, PMI, aux Établissements Recevant du Public (ERP) de tous types, administrations en mettant notre professionnalisme au service d’un chacun pour élaborer, après concertation avec les dirigeants, un plan d’actions spécifiques et figé dans le temps avec des objectifs et un suivi précis.



Mes compétences :

Audit

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Budgets

Autocad

Protection des biens et des personnes

Expertise technique

Gestion des risques professionnels

Sécurité incendie

Protection des données personnelles

Sécurité au travail

Organisation du travail

Formateur Expert Préparation CAFDES