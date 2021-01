Bonjour à tous,



J'ai été successivement responsable administratif et financier, responsable des ressources humaines, formateur, adjoint de direction, directeur de maison de retraite et adjoint de direction d'une clinique chirurgicale.



Dans le cadre de mes études, j'ai validé un mémoire sur la pérennité des établissements médico-sociaux puis un mémoire sur la communication et la médiation.



Je suis à la recherche d'un poste de cadre dans le secteur sanitaire et médico-social.



Bien à vous,



Philippe Fabre.