Philippe FABRE

Compétences clés :

Développement commercial : Vente de services et de solutions informatiques à forte valeur ajoutée en mode B to B / Infogérance d'infrastructures, hébergement et sécurité informatique, services managés, financement d'actifs

Management d'équipes : Recrutement, coaching, pilotage accompagnement stratégique des commerciaux

Gestion commerciale : mise en place et pilotage d'organisations, audit et contrôle de gestion opérationnel (France et UK)



Fonctions : Directeur Commercial National chez SunGard (C.A services : 40 M€) et auparavant directeur d'agence commerciale chez SCC (C.A : près de 100 M€ vente de solutions et services)



Ojectif : Mettre à disposition mes compétences commerciales et managériales au sein d'une entreprise du secteur I.T. Dynamiser les ventes (chasse et élevage) et les équipes.

Développer les nouvelles offres et gagner des affaires



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

back Office

Développement commercial

N�gociation