Corentin DELVILLE

Resilient, le leader global de la réponse aux incidents, est une plateforme qui permet d'orchestrer et d'automatiser la réponse aux incidents de sécurité.



Resilient fait désormais partie de la section sécurité du groupe IBM. La plateforme s'intègre en toute beauté à une multitude d'outils SIEM comme par exemple QRadar ou bien, entre autres, à une multitude d'outils de ticketing.



C'est bien entendu un sujet porteur car le sérieux et le volume des cyber-attaques constantes qui ont pour cibles privilégiées les plus grandes entreprises françaises justifient d'investiguer les meilleures stratégies pour renforcer les connaissances, la rapidité opérationnelle et l'excellence des équipes de réponses aux incidents.



Une forte automatisation dans ce domaine vient en soutien opérationnel des équipes de réponse aux incidents lorsque chaque seconde compte.



Non seulement la plateforme permet d'obtenir plus de clarté dans le "bruit" constant des menaces mais elle permet également de communiquer et d'éduquer d'autres fonctions cruciales en matière de réponse comme les ressources humaines, le CEO et les départements légaux.



