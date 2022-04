Sylvain MARTIN

Diplômé en gestion des entreprises et fort de 20 années d'expérience professionnelle à des fonctions commerciales, j'ai créé Enov’ Conseil et Stratégies pour mettre cette polyvalence au service du développement des PME et plus précisément au service de l’humain, le cœur de la performance de l’entreprise.



Mes compétences :

Conseil en management

Marketing opérationnel

Formation

Conduite du changement

Coaching Commercial

Conseil en organisation

Réseaux sociaux

Prospection commerciale

Management

Négociation commerciale

Stratégie d'entreprise

Développement commercial

Stratégie commerciale

Études marketing

Marketing stratégique

Marketing