Sylvain MARTIN

Convaincu qu’une bonne maitrise des achats dans une entreprise, tant du point de vue stratégique que du point de vue opérationnel, est un élément clé à son développement, je souhaite à présent relever de nouveaux défis, locaux comme internationaux



Après 11 années d’expériences professionnelles en milieu industriel dans des groupes de différentes tailles, je suis aujourd’hui fortement motivé à apporter mon savoir-faire à d'autres sociétés. Mon parcours a été riche en missions et en responsabilités toujours évolutives.





Mots clés : Actions de marketing achats, sourcing en pays émergents et zone dollar, politique achats, Make or Buy, consultations et négociations, contractualisation, reporting, Rationalisation panels fournisseurs, gestion des risques, ...



Mes compétences :

Definir Une Politique Achat Cible

Structurer Un Service Achat

Management D'équipe

Négociation Commerciale

Ingenieur Technique

Ingénierie

Achats

Management

responsable

Supply Chain

SAP PP

SAP

Solidworks

SAP material management

SAP QM CA

SAP OFFICE

SAP MM

ISO 900X Standard

CATIA

C++

C Programming Language

Audit