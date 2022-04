Alain COUPERY

Connaissances Métiers:



- Assurance Vie (Epargne et Prévoyance, collective et individuelle)

- Gestion commerciale en milieu industriel

- Comptabilité générale

- Notions de SAP (finance, logistique et maintenance) dans le cadre d'une reprise de données.

- Gestions des habilitations (SAP et HR Access)





Savoir-faire :



- Gestion des relations MOA/MOE

-- > Animation groupes de travail.

-- > Participation aux comités.



- Assistance à maîtrise d’ouvrage

-- > Interviews des utilisateurs, formalisation des besoins.

-- > Rédaction ou validation de cahiers des charges.

-- > Aide à la conception du plan de recette et suivi du déroulement.



- Conception, rédaction et présentation d’études fonctionnelles

-- > Choix de solutions fonctionnelles, présentation des scénarii, coûts et contraintes.



- Pilotage, conduite, suivi de projet :

-- > Suivi du respect des exigences qualités.

-- > Élaboration et Suivi des plannings.

-- > Liaison avec les partenaires (architectes, chef de projet production…).

-- > Reporting.