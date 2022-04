Engagé avec passion depuis plusieurs années dans le secteur commercial, je cherche aujourd’hui un nouveau challenge afin de m’investir durablement.



Mes expériences professionnelles en tant que Chef de secteur dans différentes activités commerciales ont développé mon adaptabilité. Apprendre un nouveau marché, représente donc un challenge supplémentaire que je souhaite relever.



Les dernières années, chez Nintendo France, j’ai également acquis des compétences en matière de responsabilité Comptes Clés. En effet j’avais quelques missions chez certains Grossistes et des Centrales régionales. Un bon sens de l’anticipation, une forte implication, des qualités d’écoute et de conseil ainsi qu’un management de projets rigoureux ont permis un succès régulier avec ma clientèle que j’ai su fidéliser.



J’espère que mon profil aura éveillé votre attention. Si opportunités, je serai heureux de me présenter à vous afin de vous convaincre de ma motivation.



Alain Couraud



Mes compétences :

Chef de secteur

Chef des Ventes

Management

Commercial