Alain COURSELLE

Fort de 28 années d’expérience en gestion humaine et gestion de résultat,



Je suis particulièrement attentif aux entreprises qui privilégient la qualité de la relation clientèle, de leurs produits et de leurs équipes, et vous confirme mon attachement à une culture de résultats, dans un environnement dynamique et riche de valeurs humaines fortes.



Mes domaines de compétences s’étendent sur des items tels que : Développement des Ventes et de l’Image, Développement des Équipes.

Enthousiaste, pertinent, ambitieux, passionné par mon métier, force de travail et de propositions, définitivement orienté Client et Développement des Équipes comme des résultats -,



A l’image des sportifs en compétition, ce qui m’intéresse, c’est la médaille d’Or !!