DEDPAD : Diplôme d'Etat de Directeur de Projet d'Animation et de Développement, ( dernier diplome obtenu en 2002 )



Multisalariat :



- enseignant EPS

- chargé de mission ; développement touristique et culturel

- directeur d'association sportive et culturelle

- responsable, coordinateur événementiel

- délégué et enquêteur INSEE

- coach sportif



Mes compétences :

Evénementiel

Organisation

Pédagogue

Sport

Tourisme

Tourisme culturel