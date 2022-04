Alain CRAIS

Conseiller en commerce extérieur, résidant à Macapá, capitale de l´Etat de l´Amapá situé le plus au Nord du Brésil, frontalier avec la Guyane française, je suis à même de pouvoir vous conseiller ou, être votre correspondant ici au Brésil, pour votre entreprise, si vous envisagez d´investir, ou monter une entreprise au Brésil.

L´Etat de l´Amapá, étant en partie en Zone Franche Libre et Zone Franche Verte, cette situation permet aux entreprises étrangères de s´implanter dans cet Etat, en voyant leurs taxes d´exportation et d´importation réduites, voire pour certaines supprimées selon certaines conditions.

N´hésitez pas à me contacter : craisalain@yahoo.fr - Whatsapp : +55 96 9908 1808



Mes compétences :

Adaptabilité

Bonne connaissance du tissu industriel de l´Amapá