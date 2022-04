Alain CRAS

Doté d'une double compétence technique et managériale, j'occupe aujourd’hui un poste de chargé réglementation dans le domaine du froid et du conditionnement d'air.



Mes 25 années d'expérience et mon parcours marqué par l’engagement, me permettent d'aborder avec pragmatisme les enjeux auxquels nous sommes confrontés.



Mes compétences :

Logiciels entreprise : Focus/Onaya/Quick devis

Maitrise logiciel Autocad

Pilotage de projets QSE, support opérationnel

Logiciel gestion projet : Openworkbench

Maitrise référentiels normatifs, réglementaires

Génie climatique

Froid et Climatisation Industrielle

Responsabilité

Management d'équipes

Performance

Service

Ecoute

Amélioration continue

Gestion projet

Management

Environnement