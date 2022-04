Erwan GUILCHER

Formations en blended learning et présentiel en bureautique (MS, LO, OO)

17 ans d'expérience dans la formation : bureautique, informatique, marketing touristique, géographie du tourisme, aménagement du territoire.

- Création de formulaires au format pdf et exploitation des données en résultant par le client

- Création d'outils de positionnement en pdf interactifs et collationnement des résultats sous forme de fichiers .xls, .ods facilitant l'exploitation des données (filtres, tris, TCD) ou .csv pour intégration dans un ERP.

- Création et rédaction des supports de cours personnalisés avec séquences vidéo et grille d'auto évaluation



Pour une présentation en vidéo des différents avantages des fichiers pdf interactifs (2 mn) :

http://e.guilcher.free.fr/BL/0_avantages.htm



http://www.e.guilcher.free.fr



Mes compétences :

Elearning

Formateur

Informatique

Bureautique

Word

Excel

Powerpoint

Vnc

Formation

LibreOffice Calc

LibreOffice Draw

LibreOffice Writer