Erwann LE GUILCHER

Rattaché à la Direction Marketing Communication Opérationnels du groupe CSF (Crédit Social des Fonctionnaires). Domaine : Crédits immobiliers, prêts conso, assurances et prévoyance à destination des agent de la Fonction publique.



Je suis également consultant indépendant sur les sujets de communication digitale et plateformes web (UX / UI, intégration et création).



Précédemment, pendant 8 ans, Directeur Artistique dans le secteur de la presse magazine pour le 2e éditeur en France : le groupe Emap (devenu aujourd'hui Mondadori), pour le compte des services marketing, marketing direct et communication corporate.



Un parcours éclectique dans lequel j'ai appris à évoluer aussi bien dans les grands groupes qu'en environnement PME / TPE.



J'ai également fait un passage en 2018 dans la restauration en tant que gérant d'établissement.



Mes compétences :

Com & Marketing digital

Gestion de projet

CMS

webdesign

E-commerce

Direction Artistique

Communication print