Cyril FLEURET

WAISSO est une agence spécialisée dans la gestion des relations digitales. Nous accompagnons nos clients dans le conseil et l'exécution des relations commerciales en mettant à disposition des datamarts client et des outils de gestion de campagnes digitales (Email, Push, SMS, RichSMS et Social).



Nous recrutons actuellement des :

- Consultants CRM et marketing (Adobe Campaign)

- Consultants WEB sur la suite Adobe ( Adobe Analytics / Omniture, Target, Experience Manager Asset ...)



Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : recrut@waisso.com



Mes compétences :

Direction de projets

Conseil en organisation

Assistance maîtrise d'ouvrage

Marketing relationnel

Dynamics CRM

Business intelligence

Service client

Adobe Campaign (ex-Neolane)