Xavier PESCA

Passionné par le marketing et les technologies de pointe, j'ai l'esprit pionnier. Pragmatique, J'aime me remettre en cause et me lancer constamment de nouveaux défis pour bâtir des projets dont la portée stratégique permet à l'entreprise de conserver une longueur d'avance.



Mission principale : conception, réalisation et mise en œuvre de la politique marketing de la société, cohérence avec la stratégie générale du groupe et les besoins du marché.



Mes compétences :

Management d'équipes internationales, Communication, Stratégie Marketing, Gestion de gammes, Conception, Développement et commercialisation de produits, Systèmes de gestion produits & gammes (PIM), Master data management, Gestion de données, Digitalisation, Gestion de projet, Achats, Automobile, Aéronautique