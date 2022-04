Alain CRONIER

Je suis chargé de l'accompagnement technique et commercial des clients francophone de METALEN VERHOESTRAETE (Roulers Belgique) : entreprise centenaire (1911 - 2011)

spécialisée dans la fourniture et le parachévement d'acier et métaux non-ferreux .

10.000 tonnes de stock permanent : tôles, tubes, profilés, acier, inox, alu, Corten, Hardox, HLE, ...

4 lasers jusque 12 m x 3 m

2 plasma et 6 oxycoupeurs jusque 14 m x 8 m et 300 mm d'épaisseur

pliage jusque 9.1 m de large et 1000 tonnes de pression

Roulage jusque 3 m de large et virolage jusque 60 mm d'épaisseur.

METALEN VERHOESTRAETE : Metals with value