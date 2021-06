Bonjour,



Cadre dirigent expérimenté, j'ai assumé différentes fonctions au cours d'une vie professionnelle bien remplie.

Pour l'essentiel j'ai travaillé dans le secteur de la Presse Quotidienne, où j'ai pu contribuer au développement de différents titres, puis j'ai créé une agence immobilière dans le Nord, avant de faire le choix de mettre mon expérience et les compétences acquises au service de l'Eglise, d'abord comme économe du Diocèse de Verdun (Meuse) pendant 5 ans (un mandat), puis de la Compagnie des Prêtres de St Sulpice (Paris) dont je fus l'économe provincial de 2016 à cet été 2021, où une nouvelle vie commence pour moi avec une retraite que je souhaite active !



Mes domaines de compétences ?

* Développement de projets stratégiques et innovants.

* Réorganisation et gestion de centre de profits.

* Management, formation, motivation des hommes.

* Promotion, développement, diffusion de titres de Presse.



Je reste ouvert à tout échange sur une problématique rentrant dans mes domaines de compétences ou mon vécu professionnel, le bénévolat m'étant maintenant ouvert....



Cordialement



Vincent NOAILLES



Gestion administrative, financière et humaine, Gestion de projet,

Analyse stratégique & rèorganistion fonctionnelle....