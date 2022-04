Alain CROZE

8 ans d'expériences professionnelles comme Dirigeant avec les responsabilités dans l'Organisation de l'activité d'un centre de profit dans ses dimensions Techniques, Humaines équipes et Financiéres afin de Développer la Rentabilité selon la politique de l'enseigne(metre en oeuvre la stratégie commerciale,services clients,...).

Je suis un homme de terrain,autonome,réactif,commerçant et force de propositions.

Mon charisme, mon implication,ma rigueur et mon aisance relationnelle sont des atouts pour fédérer les équipes à un projet collectif: fidéliser nos clients.



Mes compétences :

Déterminé

Enthousiasme

Fédérateur

Fiable

Rigueur