Alain CROZON

Technologie du Jet d'Eau HP-THP-UHP (Haute Pression, Très Haute Pression, Ultra Haute Pression) :

- Commercialisation de buses, gicleurs et divers outils ≤ 3500 bar,

- Conception de robots et d'applications spéciales,

- Pompes et groupes Haute Pression,

- Audit et Assistance Technique France et étranger,

- Formation généraliste et spécifique : Haute Pression, Pompage-Vidange-Aspiration, Hydrocurage…



www.ach-france.com