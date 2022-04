Jean-François HUBERT

Ingénieur généraliste de formation (ESTIT-HEI)



** Expériences principales :

FSI : filtration industrielle, relations France-Allemagne-USA pour la vente de systèmes

(langues : Allemand + Anglais)



Responsable technico-commercial France pour Parker Electromécanique (vente directe, indirecte, calculs techniques en mécanique et motorisations, formation...)

Progression du CA de 30%.



* Expériences secondaires :



- Responsable logistique pour Kiabi (management d'équipe, formation, recrutement). Gestion du changement d'organisation.



- Ingénieur commercial Automatismes et Supervision pour Yokogawa (vente directe et indirecte, élaboration d'architecture automate, réseaux terrain...)



Mes compétences :

Process

Mécatronique

Automation

Électromécanique

Automates

Formation

Filtration

Dosage

Pompage