Charles ELBAZ

Compétences

Management :

Encadrer et coordonner les équipes.

Communiquer les objectifs et l’organisation prévisionnelle des affectations et des différents moyens de production.

Motiver à la réalisation des objectifs et à la tenue régulière des indicateurs de suivi et de contrôle de l’activité.

Organiser le transfert de savoir-faire et le suivi de la polyvalence.

Anticiper les besoins de développement des compétences.

Contribuer à l’élaboration du plan de formation des services.

Rédiger des informations écrites (consignes, notes, affichages, cahier des charges, contrats ...).

Assurer ou déléguer le suivi, le contrôle, et le traitement des problèmes simples aux équipes.

Communiquer et coopérer avec les autres services.

Animer des réunions d’information auprès de l’ensemble du personnel.



Gestion :

Gérer le personnel, projets, Site Web, achats, services aux collaborateurs et services généraux.

Établir les prévisions en fonction d'un planning.

Adapter quotidiennement l’affectation en fonction des variations de planning et/ou des absences, ruptures.

Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur, analyser les écarts de comportements et décider de leur traitement y compris disciplinaire si nécessaire.

Maintenance de site : demandes d’intervention.

Suivi des fournisseurs et prestataires extérieurs : prise de contact, point sur les contrats en cours.

Gestion des moyens - Parc automobile (67) : suivi des contrats, commandes, restitutions, sinistres

- Parc téléphonie fixe, mobile (120) photocopieurs (8) et télécopieurs (17).

Commandes : Consommable, fournitures, imprimés, matériel.

Validation des factures.

Relations avec les autres services : comptabilité, juridique, informatique.

Mise en place et pilotage du processus de restructuration de site, service, entrepôt.



Commercialisations :

Suivi des relations clients.

Prospection.

Négociation des prix et des conditions.

Offres de devis.

Présentation des offres commerciales.

Prise de commande.

Relevé d'informations.

Gestion des litiges.

Ouvert d’esprit et sens de la communication.





