Pascal PASCAL CÉREUIL (CÉREUIL)

Depuis 2001 CONSULTANT - COACH - FORMATEUR - CONFERENCIER - Enseignant : Marché MICE, E-Marketing, E-Reputation, Réseaux Sociaux, Web 4.0



- Consultant Travel, professeur tourisme d'affaire Web2.0, Web3.0, et Web4.0 à ESSEC Cergy, Sorbonne Paris, WEBFORMAPRO, ILCI Paris, EFAP Levallois, ISEFAC Paris, ECS Paris, TBS Toulouse Business School, EFAP Bordeaux, Sup De Co Excelia La Rochelle, Maestris Sup Lille, UPEM Marne La Vallée, Sciences U Montrouge, ESC Y School Troyes, ESTIM Université Hammam-Sousse Tunisie...



Formateur consultant pour les entreprises



Mes cours et Formations dans les grandes écoles sont :

- E-Marketing E-Reputation Réseaux Sociaux

- Nouvelles technologies Web 4.0 au service des événements

- Meeting Incentives Congrès Evénementiel

- Evénementiel dans le luxe

- Evénementiel sportif

- Fil rouge et Storytelling

- Achat et Négociation Tourisme

- Applications Evénementielles

- Management Event

- Management Hôtel...



Ma conférence que je donne pour les entreprises, les grandes école ou les CCI se porte sur le Web4.0 et la révolution numérique de 2020 qui va changer le marketing de toutes les société ainsi que le tourisme et l'hospitalité



Permettre aux étudiants de comprendre les enjeux marketing de la révolution numérique qui arrivera en décembre 2020

En 2025 50% du PIB mondial sera issus de cette révolution numérique

Ce cours (30h) ou cette conférence (3h) permet aux étudiants de tous cursus de pouvoir comprendre en avant première les enjeux de cette révolution qui s'appellera web4.0 qui via les trigger (beacons...), les objets connectés, les applications... permettront de rentrer dans tous les téléphones portables (Smartphones) et ainsi récupérer les datas et ainsi pouvoir faire un CRM parfait mais surtout de faire de l'ultrapersonnalisation et du prédictif ce qui va révolutionner tous les métiers du retails, événementiel, services, industries... et dégager ainsi beaucoup de revenus et d'accroitre le ROI



