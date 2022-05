Pierre-François Berthin

Né au Maroc, études supérieures en France entrecoupées de 2 ans comme professionnel de tennis et membre du Bataillon de Joinville. DESS en IAE puis une année sabbatique pour effectuer le Tour du Monde seul avec mon sac à dos. Des stages et diplômes en France, Allemagne et USA.



J'ai effectué ma carrière dans l'hôtellerie, classique d'abord, puis en résidences de tourisme, participant au développement de la chaîne leader sur ce segment en France et présente à l’international, comme Directeur puis Directeur régional et enfin Directeur des Opérations Europe durant 4 ans.



Parlant et écrivant en très bon anglais et allemand.



Je n'hésite pas à me déplacer dans le cadre de mes missions ou mandats.



Marié et père de 3 enfants, un goût prononcé pour le sport, fidèle à mes idées et à mes entreprises.



Mes compétences :

Tourisme

Ressources humaines

Marketing

Management

Communication

Hôtellerie

Audit qualité

Gestion

Vente