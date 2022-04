Jean-François LE MOING

Ancien dirigeant et cofondateur de JFLM CONSULTANT, j'exerce aujourd'hui mon activité au sein du cabinet PK CONSULTANTS à Paris. J'effectue des missions d'expertises pour le groupe AUDIENS et le Fonds de Professionnalisation et de Solidarité des artistes et techniciens du spectacle. J'anime des "entretiens de mise en situation professionnelle" et des "entretiens de suivi de développement de projets" avec des artistes (40% de comédiens) et des techniciens (spectacle vivant et audiovisuel). J'encadre également des bilans de compétences.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Coaching

Bilan de compétences

Développement personnel

Accompagnement