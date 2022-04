Alain CUBIZOLLES

Ma première partie de carrière s'est déroulée à la maintenance, plus précisément dans l'avionique.

Mon objectif principal était que nos avions puissent décoller à l'heure et dans des conditions de sécurité optimales.



Puis, en seconde partie de carrière, je me suis orienté vers les RH.

Là l'objectif est différent : avoir la bonne personne sur le bon poste ... et contribuer à ce qu'elle reste motivée !



Après 12 ans j'ai acquis une expérience dans les différents domaines RH : Relations sociales, gestion de filières, recrutement, mobilité, projet, paie, RRH généraliste.



Actuellement j'occupe un poste de RRH et Gestionnaire de filière dans un secteur opérationnel et central de mon entreprise.



Mes compétences :

Réactivité

Leadership

Anticipation

Conseil

Analyse

Organisation