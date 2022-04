Alain CUBIZOLLE

Officier supérieur de l'artillerie sol-air en retraite depuis 2004, je prépare les mdr et les sous-officiers de plusieurs brigades aux concours de l'EMIA/CTA ,des OAEA/ES et des ESP (ex-majors)sur 35 semaines environ par an pour toutes les épreuves des concours( écrit-oral) , maths comprises.

j'aide également les candidats "isolés" des gsbdd et bdd, cfim, dirisi, esid et usid ,ssa ....DPSD et autres...par préparation personnalisée.

depuis 2005,900 candidats environ ont été reçus dans l'hexagone ( 400 majors,250 EMIA-CTA, 250 OAEA-ES) après avoir suivi ma formation, complémentaire à celle des organismes officiels proposés par la DRHAT(CNED, revue d'études).



Mes compétences :

Epreuves de francais concours adt

Auto-didacte permanent

préparation aux épreuves orales