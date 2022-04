Alain CULIE

En 2000 j'ai pris la décision de sauter le pas pour travailler pour mon compte et avec mon épouse, nous avons créé notre première société d'agence immobilière à Albi (81) « AGEPI CONSEIL » et pour nous y aider nous avons rejoint la franchise ERA Immobilier (franchise que nous avons quittée en fin 2010). Très rapidement, cela nous a permis la créer de 3 emplois salariés et 5 postes d’agent commercial. Dès 2002 nous avons ouvert notre deuxième agence immobilière à Graulhet (81) et en 2009, nous avons poursuivi notre développement par le rachat de l’agence « Cha Immobilier » à Réalmont.

Afin d’apporter toujours plus de services à nos clients, nous avons créé une autre société tournée vers l'Expertise Immobilière en Valeur Vénale. « AGEPI Expertise ».





